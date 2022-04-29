Дмитрий Гордон прокомментировал поведение Нурлана на концертах в США.

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался со своими подписчиками в прямом эфире и ответил на все их вопросы.

Так, один из пользователей сети задал ему вопрос, касающийся российского комика Нурлана Сабурова, который оскандалился своим поведением на концертах в США.

Гордон ответил, что ранее ему нравился Нурлан. Он часто смотрел юмористическое шоу "Что будет дальше?". Но после того, как Сабуров неудачно пошутил о "месячных" в адрес украинки, которая выбежала к нему на сцену, он стал противен Гордону.

"Я думаю, что он - идиот. К сожалению. Он мне так нравился, я постоянно смотрел ребят из ЧБД. Но после того, как он повел себя на концертах в США, после того, как "отпустил" неуместную шутку про женщину, которая вышла в платье с якобы каплями крови украинцев. Есть вещи, над которыми категорически нельзя шутить. Те люди, которые боятся назвать вещи своими именами, они мне противны. И Нурлан Сабуров мне противен. Наступило время, когда ты сейчас либо за добро, либо за зло", - сказал Гордон.

Напомним, ранее Гордон признался, как относится к Юрию Дудю и Максиму Галкину.

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