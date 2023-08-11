Певец заявлял, что он в Германии якобы лечится от редкого заболевания.

Украинский певец Олег Винник, который сбежал в Германию после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, просто "плюнул на своих".

Такое мнение высказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко в интервью РБК-Украина. Кулинар уверен, что певец вернется в Украину после окончания войны.

"У тебя же была миллионная аудитория, тонны людей, на которых ты просто плюнул… Но хуже всего - он вернется, когда все закончится, и его снова будут слушать. И это меня больше всего раздражает. Это для меня боль", - заявил Клопотенко.

Как известно, Винник уехал из Украины 26 февраля. Он заявил, что в Германии он якобы лечится от редкого заболевания. Многие звезды критикуют певца за такой трусливый поступок.

Винник рассказал, как и когда выехал из Украины

Напомним, Винник впервые рассказал, как и когда он уехал из Украины в Германию, только в июне 2023-го:. По словам певца, он помог эвакуироваться людям. Винник утверждает, что видел эти события во сне, еще задолго до полномасштабной войны РФ против Украины.

"Я выехал 26 числа и вывозил с собой очень много людей. Я видел этот сон крайних лет 10-15 и раз 40. Только я видел этот момент, где я выезжаю из-под обстрелов и из-под взрывов, и я должен был поехать туда, где я всегда делал, делаю и буду делать свои песни", - сказал он.

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