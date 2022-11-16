Финалистка вокального шоу Марта Любчик рассказала, как ее дедушка чудом избежал смертельного приговора, а также о том, как бежал из Омска в Украину.

Финалистка вокального шоу "Голос країни-12" Марта Любчик в интервью УНИАН рассказала трагическую историю своей семьи. Ее дедушка был героем УПА. Он не любил рассказывать об этом, так как хотел уберечь внуков от шокирующих подробностей.

"У меня уже нет ни бабушек, ни дедушек – все уже умерли. Но в голове остались воспоминания, которые я стараюсь нести через всю жизнь. Все они прошли трудные испытания за свою жизнь. Помню, что дед Роман не хотел рассказывать многих деталей, хотел нас уберечь от шокирующих вещей. Но однажды мой папа (сын деда Романа) сказал: "Рассказывайте все, пусть знают всю правду, кто как не вы расскажете", - вспомнила Марта.

Девушка рассказала, что ее дедушка участвовал в Воркутинском восстании. Его должны были расстрелять, но ему чудом удалось спастись.

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"Потому что был чуть ниже ростом. Когда их с собратьями поставили на расстрел, пуля пролетела над головой. Они крепко держались под руки, поэтому побратимы, которые падали на землю, потащили его за собой. Эта история мне особенно запомнилась", - добавила исполнительница.

Также она рассказала, что ее дедушка и бабушка познакомились в Сибири во время выселения семей. Дедушка был связным, за что и получил от "совка" приговор - 25 лет заключения в Воркуте.

"Старшие сестры моей бабушки тоже были связными, и получили такой же приговор. В то время советский режим беспощадно депортировал семье политзаключенных, а также маленьких детей (младшему брату бабушки было около 8 лет, а мама была многодетной вдовой). Этих изуверов ничего не останавливало. Они, как могли издевались над украинцами. Я тогда слушала эти воспоминания, и мне мороз по коже шел, я не отдавала себе отчета, как такое могло быть", - рассказала Марта Любчик.

Участница "Голосу країни", передавая воспоминания своего деда, рассказала, что люди месяц ехали в общем вагоне. Из еды им давали только сельдь, после которой очень хотелось пить, но воды не было.

"Люди откручивали болты, на которые намерзал лед, чтобы хоть немного утолить жажду. Эта беда постигла семьи бабушки и дедушки. Они были односельчанами. Около 10 лет дед отсидел в тюрьме, а после смерти Сталина получил амнистию, и сразу уехал в Омскую область в свою семью. Там была и моя бабушка Теодозия, которая за те 10 лет, пока дед сидел, выросла и из маленькой девочки стала взрослой красавицей. Там он и влюбился в нее", - добавила Марта.

После этого они поженились. Бабушка Марты приехала в Украину, чтобы родить именно там.

"Им пришлось очень тяжело. Тогдашний режим отобрал все ранее имевшиеся у них земли. Дед не имел права возвращаться в Украину. После первого приезда в Украину его преследовало КГБ, пришлось вернуться в Омск, где работал на шахте. Он с семьей и двумя детьми жил в тесном бараке. Но их с бабушкой не покидала мечта вернуться в Украину, а как мы знаем, мечты рано или поздно сбываются. Моим бабушке и дедушке удалось вернуться со своими детьми в Украину, где кирпич за кирпичом они построили себе дом. Я до сих пор в ту хату приезжаю, это моя самая дорогая родина. Я знаю, каких усилий и какого долгого пути стоило им жить в своей желаемой Украине", - резюмировала Марта Любчик.

Напомним, потерявшая дом в Крыму финалистка "Голосу країни-12" выразила всю боль за украинцев.

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