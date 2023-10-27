Впрочем, экс-возлюбленный украинки признался, что это была его "первая настоящая любовь".

Российский рэпер Моргенштерн объявил о разрыве с известной украинской актрисой и блогером Лизой Василенко.

Об этом он заявил в интервью российской журналистке Ксении Собчак, пишет PEOPLETALK. По его словам, они с Лизой - уже не пара. Впрочем, Моргенштерн добавил, что именно она была его "самой первой и безумной любовью".

Моргенштерн поделился, что их отношения были идеальными и начинались, как в фильме - "с бабочками в животе".

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Кто такая Лиза Василенко

Лиза Василенко - украинская актриса и блогер, которая перед вторжением РФ уехала в РФ строить медийную карьеру. 31 марта на Youtube-канале "Пушка" вышло интервью с Лизой Василенко, в котором звезда "Школы" среди прочего рассказала о трудностях своего переезда из Украины в Москву, куда уехала, чтобы строить дальнейшую карьеру, в частности, в тикток-хаусе Xo Team.

"Но когда со мной случается какая - то хр*нь, я всегда думаю о том: всяко лучше сдохнуть здесь, чем в Украине", - сказала девушка.

По словам Василенко, после переезда она сталкивалась с негативной реакцией в свой адрес, однако не считает это рациональным. Также она отметила, что в России гораздо больше возможностей для достижения успеха и в частности заработка на Тиктоке.

Сейчас же она переосмыслила свою позицию и извинилась перед украинцами за сказанное ранее.

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