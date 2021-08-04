Известный актер Кит Харингтон признался, что после съемок в популярном сериале "Игра престолов" ему пришлось сделать вынужденный перерыв в карьере на целый год, чтобы восстановить психику.
Об этом он рассказал в интервью радиостанции SiriusXM.
"У меня были некоторые проблемы с психическим здоровьем после "Игры престолов", а также в конце съемок. Я думаю, они напрямую связаны с характером шоу и с тем, чем я занимался годами", – откровенно рассказал Харингтон.
По словам актера, после съемок в проекте он не хотел работать и в течение года пытался "сосредоточиться на себе".
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По информации СМИ, сразу после завершения съемок "Игры престолов" в мае 2019 года Харингтон отправился на лечение в рехаб, чтобы справиться со стрессом и алкозависимостью.
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