Актер вынужденно сделал перерыв в карьере.

Известный актер Кит Харингтон признался, что после съемок в популярном сериале "Игра престолов" ему пришлось сделать вынужденный перерыв в карьере на целый год, чтобы восстановить психику.

Об этом он рассказал в интервью радиостанции SiriusXM.

"У меня были некоторые проблемы с психическим здоровьем после "Игры престолов", а также в конце съемок. Я думаю, они напрямую связаны с характером шоу и с тем, чем я занимался годами", – откровенно рассказал Харингтон.

По словам актера, после съемок в проекте он не хотел работать и в течение года пытался "сосредоточиться на себе".

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По информации СМИ, сразу после завершения съемок "Игры престолов" в мае 2019 года Харингтон отправился на лечение в рехаб, чтобы справиться со стрессом и алкозависимостью.

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Автор: Катерина Шварц