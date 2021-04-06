Премьера первого сезона шоу в США состоялась 17 апреля 2011 года.

Телеканал HBO анонсировал «Железную годовщину» - празднование десятилетнего юбилея со дня премьеры сериала «Игра престолов», которая состоялась 17 апреля 2011 года.

Об этом сообщает Variety.

Юбилей «Игры престолов»: что планируется

Читайте такжеHBO выпустит еще один приквел "Игры престолов"В рамках празднования запланировано:

на сайте стриминг-сервиса HBO Max появится страница об «Игре престолов» c информацией о вселенной и персонажах сериала;

пользователям покажут более 150 новых видеоинтервью актеров, бэкстейджи со съемок, клипы и трейлеры;

на телеканале HBO2 10 апреля запустят марафон (MaraThrone) всех эпизодов сериала со сбором средств для благотворительных фондов;

компания Warner Bros. выпустит линейку пива датской компании Mikkeller и фигурки Funko Pop;

дом «Фаберже» уже выпустил вдохновленное сериалом ювелирное драконье яйцо за 2,2 миллиона долларов в единственном экземпляре.

«Игра престолов»: что известно о сериале

Американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина.

Снят под руководством Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса для телеканала HBO.

Съемки велись в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.

Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, а последняя серия финального сезона вышла на экраны 19 мая 2019 года.

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Автор: Катерина Шварц