Барреру не хотят видеть в фильме из-за антисемистских высказываний.

Мексиканская актриса Мелисса Баррера сыграла в пятой и шестой частях фильма ужасов "Крик" и должна была вернуться в седьмой части. Однако, кинокомпания Spyglass Media объявила об увольнении актрисы из-за ее поддержки Палестины.

Так, знаменитость опубликовала скриншот заявления ООН, в котором говорилось, что Израиль намерен насильственно переселить со своих земель около миллиона палестинцев.

Также она цитировала слова людей, которые называли события в Палестине "геноцидом". А вот называть боевиков ХАМАСа террористами она не спешила.

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Окончательную точку в ее съемках в "Крике" поставило следующее высказывание:

"Почему людей с коричневой кожей называют террористами, а правительство белых людей, которые действуют теми же методами - нет?"

Сразу же после таких резких высказываний Мелиссы кинокомпании сделала заявление:

"Мы не приемлем антисемитизм или разжигание ненависти в любой форме, включая ложные отсылки на геноцид, этнические чистки, искажение Холокоста или все то, что грубо переходит грань языка ненависти".

Напомним, ранее Анджелина Джоли заступилась за сектор Газа. Она написала, что сектор Газа много лет был тюрьмой под открытым небом, а сейчас он превратился в место массового захоронения людей.

Отец актрисы назвал ее "дурой" за поддержку Палестины. Он не согласен с мнением дочери о том, что Палестина - жертва в войне. По его словам, Израиль всего лишь защищает свои территории.

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