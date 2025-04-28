Исполнительница сообщила, что она даст концерт в Киеве уже этой весной.

Известная украинская певица Гайтана, которая в последнее время редко выходит на связь и не выпускает новых песен, объявила о концерте в Украине. Это будет первое выступление исполнительницы в нашей стране с начала полномасштабного вторжения.

Радостную новость для своих поклонников артистка сообщила в своем Instagram. В анонсе концерта говорится, что он состоится 31 мая этого года на ВДНХ в Киеве. Организаторы выступления обещают фанатам самые известные хиты знаменитости, в частности, "Шаленій", "Самотня боса", "Два окна".

Цены на билеты на выступление звезды стартуют от 500 гривен. Вернулась ли Гайтана в Украину - неизвестно. В начале нападения оккупантов в 2022 году она выехала за границу со своими родными. Они жили в Швейцарии. Кстати, с того момента исполнительница ни разу не выступала в Украине и, вероятно, не приезжала в Киев.

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"31 мая на сцене Поколения! Будем петь "Шаленій", "Самотня боса", "Два вікна" и еще много любимого - до потери голоса. Как тогда. Безумная энергия накроет сцену фестиваля. Приходи - заряжаться вместе!" - говорится в объявлении о концерте артистки.

К слову, год назад Гайтана выпустила первый за долгое время альбом. Она представила сборник песен "Солнце в тебе", в который вошли старые хиты и две новые композиции. Однако возвращение певицы в инфопространство сопровождалось также и скандалами.

В прошлом году представительница Украины на "Евровидении-2005" попала в скандал из-за своего концерта. Женщина выступила в столице Кыргызстана с русскоязычными хитами, из-за чего нарвалась на критику в сеть. Также ее упрекали пользователи за общение на русском в соцсетях. Однако певица игнорировала упреки, а затем начала использовать английский в соцсетях. О возвращении в Украину исполнительница не говорит, как и о войне.

Напомним, ранее Гайтана ответила, почему поставила паузу в карьере. В подписи к первым за долгое время черно-белым фото знаменитость призналась, что не могла писать и выпускать новые композиции, ведь переживала сложный период. Звезда намекнула, что она переживала творческий кризис, из-за чего не могла выпускать новые композиции.

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