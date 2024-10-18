Исполнительница рассказала, что переживала на протяжении многих лет.

Известная украинская певица Гайтана впервые прокомментировала свою длительную паузу в творчестве. Артистка ответила, почему после начала полномасштабного вторжения более года никак не высказывалась о войне и вообще исчезла из инфопространства.

Исполнительница вышла на связь в своем Instagram и опубликовала новые черно-белые фотографии. В подписи к ним знаменитость призналась, что не могла писать и выпускать новые композиции, ведь переживала сложный период.

Гайтана намекнула, что она переживала творческий кризис и внутри нее царил настоящий хаос. Поэтому ей нужно было время, чтобы собраться с мыслями и снова создавать музыку.

Видео дня

"Мне нужна была полная тишина, чтобы снова научиться по-настоящему слышать себя. Пытаясь собрать себя вместе, как пазл с, казалось бы, потерянными кусочками, я искала свое место в этой новой реальности", - поделилась звезда.

Около 7 лет длился перерыв Гайтаны в карьере. Почти все это время, по ее словам, она пыталась найти в себе силы, чтобы поддерживать родных и быть опорой для дочери.

"В таком состоянии прошли месяцы. Меня переполняли страх и беспомощность, неспособность защитить всех, кого я люблю, и чувство вины за то, что я не могу быть физически рядом со всеми своими родными. Но тишина исцеляла, и постепенно я снова открыла в себе желание жить и творить", - добавила певица.

К слову, недавно Гайтана объявила о своем возвращении на большую сцену. Артистка представила альбом "Солнце в тебе", в который вошли старые песни и две новые композиции. После начала большой войны знаменитость вместе с мужем и дочерью выехала за границу. Семья поселилась в Швейцарии.

О возвращении в Украину исполнительница не говорит, а соцсети начала вести на английском языке. О войне она также молчит. А недавно попала в скандал из-за своего концерта. Звезда выступила в столице Кыргызстана с русскоязычными хитами.

Напомним, ранее Гайтана заявила, что ее дочь не будет учиться в украинской школе. Она также рассказала, какой язык будет изучать девочка.

Вас также могут заинтересовать новости: