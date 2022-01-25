Принц Чарльз боится, что Гарри раскроет неприятную правду о Камилле - его второй жене.

Принц Гарри и Меган Маркл получили реальный шанс вернуться в королевский дворец. Принц Чарльз протянул сыну "оливковую ветвь" примирения и предложил ему остаться в Британии, боясь его мести.

Гарри может раскрыть неприятную правду о своем отце и его жене, к которой тот ушел от принцессы Дианы. Об этом сообщает The Sun.

6 февраля королева Елизавета II будет отмечать платиновый юбилей пребывания на престоле. В честь этой даты Букингемский дворец проведет ряд праздничных мероприятий, на который приглашены и принц Гарри с Меган Маркл.

Герцоги Сассекские получили шанс остаться во дворце. Принц Чарльз, отец принца Гарри, предложил ему и его жене не уезжать обратно в США, где они жили в последнее время.

Источники сообщают, что принц Чарльз пошел на такой шаг не просто так. Он боится, что мемуары герцога Сассекского могут содержать неприятную информацию о нем и его жене принцессе Камилле.

Гарри может нанести серьезный репутационный ущерб всей королевской семье, если раскроет в своей книге скрытые ранее факты об отношениях принца Чарльза и Камиллы, с которой тот закрутил роман через 5 лет после свадьбы с принцессой Дианой.

"Есть опасения по поводу воспоминаний Гарри о вступлении Камиллы в королевскую семью и о том, как ее длительный роман с Чарльзом навредил ему с юных лет... Гарри яростно предан и защищает свою покойную мать и ее наследие, он не одобрял того, что Камилла стала большой любовью всей жизни его отца", - сообщают источники.

Боясь мести сына, принц Чарльз пытается сгладить ситуацию и хочет помочь ему вернуться во дворец. Если Гарри снова будет жить в Великобритании, он может передумать издавать скандальные мемуары или же просто уберет из книги факты, порочащие честь королевской семьи, считают источники.

Напомним, летом 2021 года принц Гарри заявил о том, что пишет мемуары. В них он обещает рассказать всю правду о своей придворной жизни. Вскоре после этого появилась реакция королевских экспертов. Аналитики уверены, что эти мемуары будут написаны под диктовку Меган Маркл, которая известна своим не совсем теплым отношением к родственникам Гарри.

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