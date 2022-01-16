Шестая персона в очереди на престол хочет сама финансировать утраченный доступ к охране.

Правительство Великобритании отказало британскому принцу в возможности оплачивать охрану полиции во время пребывания его семьи в Великобритании. Принц Гарри требует судебного пересмотра отказа.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Частная охранная служба, услугами которой семья принца пользуется по постоянному месту жительства - в США, не может качественно охранять его за границей, не имея доступа к данным разведки и юрисдикции.

В то же время охрана британской полиции, которую финансируют за государственный счет, недоступна для семьи после отказа от королевских обязанностей.

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Принц Гарри говорит, что хочет посетить свою родную страну с семьей, но должен гарантировать ее безопасность. В июле 2021 года у него уже был неприятный инцидент с преследованием со стороны папарацци в Лондоне.

"Принц Гарри унаследовал угрозу безопасности при рождении и на всю жизнь. Он остается шестым в очереди на престол, дважды нес боевую службу в Афганистане, а в последние годы его семья подвергалась хорошо документированным угрозам со стороны неонацистов и экстремистов", - говорится в заявлении представителей принца.

Теперь принц добивается судебного пересмотра решения министерства внутренних дел отказать ему пользоваться охраной полиции во время пребывания в Великобритании. Услуги он хочет оплачивать самостоятельно.

В 2020 году Гарри предлагал такое решение проблемы во время переговоров с королевой, но его предложение отклонили.

Младшая дочь принца Гарри и Меган Маркл, которой сейчас 7 месяцев, до сих пор не видела своих прабабушку-королеву, дедушку принца Уэльского и других членов семьи.

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