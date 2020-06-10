Звезда "Ганнибала" присоединилась к протестам в США (фото)

Артистка приняла участие в протестах.

Известная голливудская актриса Джулианна Мур присоединилась к протестам, которые охватили всю Америку после убийства полицейскими темнокожего.

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Фото с пикета она опубликовала на своей странице в Instagram.

Ранее легендарный боксер Тайсон почтил память погибшего в США Джорджа Флойда.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. В задержании участвовали четверо полицейских. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда. Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так в и других городах США, переросшие в массовые беспорядки и погромы.

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