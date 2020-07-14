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Максим Галкин построил для Пугачевой SPA-центр в их замке (видео)

10:01, 14 июля 2020
Звезды
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В замке также есть собственная прачечная, студия звукозаписи и концертный зал / фото instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин показал свой SPA-центр. Он построен на территории замка в подмосковной деревне Грязь, где артист живет вместе с супругой Аллой Пугачевой.

Видео опубликовано в Instagram Галкина.

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На кадрах видно, как юморист играет вместе со своими детьми, Елизаветой и Гарри, в бассейне с гидромассажем. Рядом стоят тренажеры, а на заднем фоне видно зону отдыха с креслами.

"Переходим к водным процедурам", - подписал видео Галкин.

Также известно, что в замке есть собственная прачечная, студия звукозаписи и концертный зал.

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Теги: #Галкин#Пугачева и Галкин