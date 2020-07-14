Максим Галкин построил для Пугачевой SPA-центр в их замке (видео)

На кадрах видно, как юморист играет вместе со своими детьми, Елизаветой и Гарри, в бассейне с гидромассажем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter