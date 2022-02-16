Гарри взялся нести рюкзак своей сестры.

Российский юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал новое видео с двойняшками Лизой и Гарри, показав как его с Аллой Пугачевой дети ходят в школу.

Кадры появились в "сторис" на странице Галкина в Instagram.

На видео звездный отец обратил внимание на большое количество сумок у сына - Гарри нес не только свой портфель, но и сестры.

"Вот так ходят дети в современной школе с таким количеством сумок. Гарри, что там?", - спросил Галкин.

"Все там!", - ответил ему сын.

"Смотри не навернись", - предупредил его отец.

Как сообщал УНИАН, ранее Галкин показал архивное видео с детьми: в сети сразу заметили черты Пугачевой.

В нынешнем году двойняшкам Галкина и Пугачевой, рожденным суррогатной матерью, исполнится по девять лет.

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