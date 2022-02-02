Российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал архивное видео, на котором можно увидеть его детей - Лизу и Гарри.
Запись появилась на его странице в Instagram. На ней Гарри играет с детской железной дорогой и объясняет сестре тонкости ее работы.
"Различия в грузовых и пассажирских перевозках", - описывает происходящее Галкин. И уточняет, что на видео детям четыре года. В этом году им исполнится по девять лет.
В комментариях многие пользователи сети отметили, насколько похожи дети на их звездную мать Аллу Пугачеву:
- "У вас прелестные дети. Умиление!";
- "На это можно смотреть бесконечно!";
- "Очаровательные!";
- "Как же Лизавета похожа на Аллу Борисовну! В динамике особенно";
- "Лиза тут вылитая мамочка по жестам!";
- "Чудесные детки!";
- "Гарри такой прямой, открытый и Лиза хитрушка-актриса";
- "Артисты с пелёнок!".
Как сообщал УНИАН, ранее Галкин запечатлел Пугачеву во время зимней прогулки. В кадре знаменитость предстала в пуховике пудрового цвета.
Личная жизнь Аллы Пугачевой
Примадонна была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.
Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте. Недавно пара отметила 10-ю годовщину совместной жизни.