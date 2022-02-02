На видео детям Пугачевой и Галкина всего четыре года.

Российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал архивное видео, на котором можно увидеть его детей - Лизу и Гарри.

Запись появилась на его странице в Instagram. На ней Гарри играет с детской железной дорогой и объясняет сестре тонкости ее работы.

"Различия в грузовых и пассажирских перевозках", - описывает происходящее Галкин. И уточняет, что на видео детям четыре года. В этом году им исполнится по девять лет.

В комментариях многие пользователи сети отметили, насколько похожи дети на их звездную мать Аллу Пугачеву:

"У вас прелестные дети. Умиление!";

"На это можно смотреть бесконечно!";

"Очаровательные!";

"Как же Лизавета похожа на Аллу Борисовну! В динамике особенно";

"Лиза тут вылитая мамочка по жестам!";

"Чудесные детки!";

"Гарри такой прямой, открытый и Лиза хитрушка-актриса";

"Артисты с пелёнок!".

Как сообщал УНИАН, ранее Галкин запечатлел Пугачеву во время зимней прогулки. В кадре знаменитость предстала в пуховике пудрового цвета.

Личная жизнь Аллы Пугачевой

Примадонна была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте. Недавно пара отметила 10-ю годовщину совместной жизни.