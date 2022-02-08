Звездная пара воспитывает двойняшек от суррогатной матери.

Российский шоумен и юморист Максим Галкин рассказал, что считает самым трудным в родительстве, а также признался, как относится к экономии средств на жене.

Об этом идет речь в его InstaStories.

"Подсказать вовремя, рассмотреть плохое/хорошее, наставить на верный путь ненавязчиво, остаться детям другом в любом возрасте", - перечислил артист трудности в родительстве.

Отвечая на вопрос об экономии на второй половинке, Галкин отрицательно покачал головой. "Это грех", - добавил он.

Еще один подписчик предложил Галкину с женой Аллой Пугачевой создать курс по родительству.

"Может и нужно было бы. Просто в этом жанре столько курсов, марафонов... Короче говоря ..., вы поняли", - ответил шоумен.

Личная жизнь Аллы Пугачевой

Примадонна была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Детям в нынешнем году исполнится по девять лет. Также у Пугачевой есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

В 2021 году Примадонна и Галкин отметили 10-ю годовщину совместной жизни.

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