Никто не может понять, почему муж Пугачевой так изменился.

Известный российский юморист Максим Галкин, который вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой, переехал в Израиль, озадачил сеть. Артист не на шутку удивил фанатов странным внешним видом.

Так, Галкин записал новое видео, в котором рассказал о своих гастролях. Однако многие комментаторы обратили внимание не на анонс концертов юмориста, а на его одежду и лицо.

Муж Пугачевой кажется невероятно помолодевшим. Он снова отпускает волосы и новая прическа еще больше "убавляет" ему лет. Юношеский румянец, светящиеся глаза и бодрая улыбка - Галкин будто бы молодеет с каждым днем.

Видео дня

Также пользователи обратили внимание на одежду артиста. Муж Пугачевой снимал видео в рубашке и вязаном свитере. Одни комментаторы наряд оценили, другие же - назвали его "слишком детским".

Фанаты считают, что Галкин может специально привлекать внимание к своему виду и включать при записи видео специальные фильтры. Многим известно, что эффекты в Instagram и других соцсетях способны разгладить кожу, добавить румянца и визуально "скосить" несколько лет человеку, который решит их применить.

Видео с Галкиным

Напомним, ранее стало известно, что одиозный российский шоумен решил пропиариться на продаже замка Пугачевой и Галкина.

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