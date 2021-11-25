В декабре официальному браку Пугачевой и Галкина исполнится 10 лет.

Слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина не имеют никаких оснований.

Такой вывод можно сделать из слов российского певца Шура, который близко знаком со звездной семьей. Об этом пишет российский "Собеседник".

Отметим, 23 декабря браку Пугачевой и Галкина исполнится ровно 10 лет.

"Впервые об этом слышу. Могу сказать только одно: жаль, что людям все время хочется влезть в чужую счастливую жизнь!", - ответил Шура на вопрос о возможном разводе двух российских звезд.

Шура также отреагировал на негативную оценку своего исполнения популярной песни Пугачевой на шоу "Суперстар" со стороны критика Сергея Соседова.

Читайте такжеТайна прически: стилист объяснила, что может скрывать парик Пугачевой (фото)"Я считаю, что этот номер получился очень хорошим. Мы к нему долго готовились, я даже написал Максиму Галкину, чтобы он передал Алле Борисовне, что я буду исполнять ее песню "Белый снег". Бесспорно, Пугачеву ни переплюнуть, ни перепеть невозможно, но я считаю, что мне удалось привнести свое личное видение в композицию", - сказал певец и добавил, что ждет реакции Пугачевой на исполнение ее песни.

Отметим ранее психолог Валентин Малиновский назвал брак Пугачевой и Галкина фикцией. По словам психолога, он является договорным.

Пугачева была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

С декабря 2011 года она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

Автор: Виолетта Орлова