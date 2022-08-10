Фанаты – в восторге от фото.

Российский комик и пародист Максим Галкин поделился трогательным снимком с Аллой Пугачевой из личного архива.

Фото он опубликовал в Instagram.

Снимок черно-белый. На нем Пугачева стоит за спиной Галкина.

"Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф (имя сейчас выпало из головы – простите). Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал, а уже скучаю", – подписал Галкин фото.

"Удачный кадр", "Очень атмосферное фото", "Два таланта", "Невероятно", "Такие милые", "Прекрасное фото", "Как же я люблю вашу с Аллой любовь", "Какое счастье найти свою половинку", восторженно отреагировали подписчики в комментариях под снимком.

Как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин публично поддержал нашу страну и рассказывал поклонникам правду о зверствах оккупантов. Вместе с семьей комик переехал в Израиль.

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