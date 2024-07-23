Филипп Киркоров оказался на грани жизни и смерти: что с ним случилось

Он застрял в горах и не может выбраться.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров застрял в каньоне из-за потопа и смерчей в Сочи. Артист оказался в ловушке стихии, из-за чего его жизнь оказалась под угрозой.

В момент происшествия Киркоров вышел на связь в Instagram и рассказал подробнее о том, что произошло и показал последствия инцидента.

"Слава богу, все целы и живы. На нашу съемочную группу обрушилась стихия. Застряли в каньоне. Нашу локацию смыла бурная река за 7 минут. Ждем прогнозов", - сказал путинист.

Он добавил, что сейчас они с командой не могут самостоятельно выбраться из гор, поэтому просят о помощи.

"Нас медленно затапливает. Вода поднялась на 10 метров. Мы оставили сигнал SOS, как Титаник. Спасите нас срочно", - добавил Киркоров.

Напомним, ранее стало известно, куда Киркоров вывез своих детей из России. Теперь дети путиниста будут жить за границей. А он в это время продолжает оставаться в стране-агрессоре и поддерживать преступный режим Кремля.

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