Теперь дети путиниста будут жить за границей.

Российский певец Филипп Киркоров, который отчаянно поддерживает преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина, вывез своих детей из страны-агрессора.

Как стало известно, его дочь Алла-Виктория и сын Мартин сейчас находятся в Дубае. По данным Telegram-канала "НеМалахов", дети путиниста учатся за границей в элитной школе.

"Занятия в ОАЭ идут дольше, чем в российских школах - на каникулы наследница поп-короля уйдет 7 июля. Среди учеников большинство русских. Алла уже освоилась, завела подруг и даже собирается "записывать трек". А пока танцует под Инстасамку в ТикТоке", - говорится в паблике.

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Стоит отметить, что отец Киркорова не одобрил такую затею сына. Он был сильно расстроен из-за того, что Филипп Бедросович увез детей из страны, которая напала на Украину.

"Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко", - сказал ранее отец Киркорова.

Напомним, Киркоров оставил своих детей без денег. Он заявил, что не дает им деньги на карманные расходы.

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