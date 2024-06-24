Стало известно, куда Киркоров вывез своих детей из России

Российский певец Филипп Киркоров, который отчаянно поддерживает преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина, вывез своих детей из страны-агрессора.
Как стало известно, его дочь Алла-Виктория и сын Мартин сейчас находятся в Дубае. По данным Telegram-канала "НеМалахов", дети путиниста учатся за границей в элитной школе.
"Занятия в ОАЭ идут дольше, чем в российских школах - на каникулы наследница поп-короля уйдет 7 июля. Среди учеников большинство русских. Алла уже освоилась, завела подруг и даже собирается "записывать трек". А пока танцует под Инстасамку в ТикТоке", - говорится в паблике.
Стоит отметить, что отец Киркорова не одобрил такую затею сына. Он был сильно расстроен из-за того, что Филипп Бедросович увез детей из страны, которая напала на Украину.
"Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко", - сказал ранее отец Киркорова.
Напомним, Киркоров оставил своих детей без денег. Он заявил, что не дает им деньги на карманные расходы.