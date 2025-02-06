Певица также поделилась, как много они с любимым тратят на жизнь в Ивано-Франковске.

Украинская певица FIЇNKA, она же Ирина Выхованец, которая стала финалисткой Национального отбора на "Евровидение-2025", впервые за долгое время заговорила о личной жизни. Звезда раскрыла, чем занимается ее муж и кто в их семье больше сейчас зарабатывает.

В интервью для "33 вопроса от Люкс ФМ" исполнительница поделилась, что ее муж Юрий Выхованец работает в театре, он актер. Отношения пара начала еще, когда училась на первом курсе, а поженились они в 2018 году. Супруги воспитывают общего сына Владислава.

"У него все прекрасно. В день по два спектакля в день. В сериальчиках снимается. Постоянно пишет пробы", - рассказала артистка.

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По словам FIЇNKA, у них замечательные отношения. Еще ни разу они не переживали кризиса в браке и не думали о разводе. Оба партнера - творческие люди. Сама певица шутит, что у них гастролирующая семья, поскольку они часто в разъездах. При этом конкуренции в семье нет, и артистка, и ее супруг поддерживают друг друга.

В то же время звезда не скрывает, что сейчас больше зарабатывает именно она. А вот расходы на жизнь в их городе Ивано-Франковске довольно небольшие, говорит знаменитость. Она отметила, что они тратят примерно 50 тысяч гривен в месяц. В дополнение, Ирина рассказала, что у них есть семейная традиция: каждое воскресенье собираться всей семьей на вареники.

К слову, FIЇNKA выступит в финале Нацотбора уже 8 февраля с песней "Культура". Пока, согласно ставкам букмекеров, она может занять третье место. Но все может измениться в день финала.

Напомним, ранее FIЇNKA ответила, кто может победить на Нацотборе и что происходит за кулисами шоу. Певица выделила двух конкурсантов, которые ей понравились.

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