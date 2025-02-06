Они пророчат победу украинской группе.

Уже 8 февраля состоится финал национального отбора на Евровидение-2025. Участники представили свои песни, а букмекеры сделали ставки.

За несколько дней до финала букмекеры определились со своим главным фаворитом. По данным Favbet, победу на конкурсе может одержать группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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На втором месте в рейтинге букмекеров оказалась Маша Кондратенко. В финале Нацотбора она представит песню No Time To Cry.

Третье место отдали Fiinka, которая в прошлом году уже принимала участие в Нацотборе, но ей не удалось победить. Артистка выступит с песней "Культура".

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Также в конкурсе примут участие Влад Шериф, Абие, MOLODI, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA и ДК "Энергетик".

Где и когда смотреть финал Нацотбора

Трансляция финала шоу начнется в 18:30 в субботу, 8 февраля. За 30 минут до этого в эфире зрители смогут увидеть предшоу, ведущей которого станет Анна Тульева. Она покажет, как проходит подготовка участников и их команд к финалу.

В этом году членами жюри будут Екатерина Павленко, Джамала и Сергей Танчинец. А вот ведущими финала станут Василий Байдак, Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.

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