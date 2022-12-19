Практически каждая известная украинская личность имеет в своей биографии какой-то громкий скандал. Вспоминаем, что интересного было в уходящем году.

2022 год был наполнен разными событиями. Несмотря на войну, которую Россия развязала 24 февраля, украинцы смогли принять участие в Евровидении и победить, провести свой Нацотбор на Евровидение-2023. Рассказываем, какими еще событиями запомнится уходящий год.

Внук Софии Ротару пытался сбежать из Украины на лодке

После того, как на территории нашей страны ввели военное положение и объявили мобилизацию, мужчинам, пригодным к службе, запретили покидать страну. Но внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко пытался перехитрить систему - 7 марта его задержали пограничники за попытку бегства в Молдову на лодке. Был Анатолий не один - вместе с ним сбежать пытались еще 8 мужчин.

Сейчас известно, что он находится в Европе. Как именно ему удалось туда попасть - загадка. Также музыкант не раскрывает свое точное место пребывания.

Стоит отметить, что бежал Анатолий не один, а вместе со своим отцом Русланом.

Ксения Мишина и "Дизель шоу"

Все началось с того, что некий Николай Федосенков, который ранее сотрудничал с "Дизель Студио", заявил о том, что компания не выплатила ему заработную плату. Это тут же разлетелось в СМИ и стало предметом активного обсуждения. На это отреагировала экс-холостячка и актриса Ксения Мишина: "Такие поступки "Дизель Студио" наверняка из-за буквы Z в логотипе?"

После этого продюсер Алексей Бланар не сдержал своих эмоций и написал: "Знал, что Мишина – бл*дунка, но в качестве политической хвойды вижу ее впервые. Растет".

Конечно, это еще больше возмутило общественность. Потом Бланар удалил свой скандальный пост и извинился перед Ксенией.

ЛГБТ-скандал Ирины Федишин

В Турине в мае этого года прошел финал Евровидения. После этого разгорелся скандал с тем, что Украина поставила Польше 0 баллов. Из-за этого на судей от нашей страны накинулись с критикой, ведь Польша - страна, которая очень помогает Украине во время войны.

Хейт в свой адрес получила Ирина Федишин, которая вошла в состав жюри. Но о нулевом балле Польше быстро забыли после ее интервью, где та сказала:

"ЛГБТ-сообщество для меня – это большой грех, но я этих людей не осуждаю. Потому что это их жизнь и они сами ее разрушают".

За это ее осудили, сказав, что человек с подобными взглядами не может быть судьей международного конкурса.

Вот как Федишин оправдалась:

Языковой скандал с Олей Поляковой и Машей Ефросининой

Ещё до полномасштабного вторжения артистки запустили свой YouTube-проет "Взрослые девочки". Там в формате подкаста и интерактива обсуждали злободневные темы.

После 24 февраля они долгое время ничего не выпускали, но потом решили вернуться к поклонникам, чтобы поговорить о наболевшем.

Звезды заявили, что не будут переводить свое шоу на украинский язык, потому что на русском им легче выражать свои эмоции. Украинцев это возмутило. Хейтили Ефросинину и Полякову даже коллеги - советовали им закрыть свой проект, раз не могут говорить на государственном языке.

В результате Оля и Маша сейчас выпускают "Взрослые девочки" на украинском.

Злату Огневич обвинили в плагиате

В декабре артистка выпустила лирическую композицию "Як мені бути", в которой слушатели заметили мотивы хита "Lovely" Билли Айлиш.

Сама артистка заявила, что ничего не плагиатила. Но отметила, что действительно слушала много зарубежных композиций, которыми вдохновлялась при написании музыки.

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