2022 год был наполнен разными событиями. Несмотря на войну, которую Россия развязала 24 февраля, украинцы смогли принять участие в Евровидении и победить, провести свой Нацотбор на Евровидение-2023. Рассказываем, какими еще событиями запомнится уходящий год.
Внук Софии Ротару пытался сбежать из Украины на лодке
После того, как на территории нашей страны ввели военное положение и объявили мобилизацию, мужчинам, пригодным к службе, запретили покидать страну. Но внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко пытался перехитрить систему - 7 марта его задержали пограничники за попытку бегства в Молдову на лодке. Был Анатолий не один - вместе с ним сбежать пытались еще 8 мужчин.
Сейчас известно, что он находится в Европе. Как именно ему удалось туда попасть - загадка. Также музыкант не раскрывает свое точное место пребывания.
Стоит отметить, что бежал Анатолий не один, а вместе со своим отцом Русланом.
Ксения Мишина и "Дизель шоу"
Все началось с того, что некий Николай Федосенков, который ранее сотрудничал с "Дизель Студио", заявил о том, что компания не выплатила ему заработную плату. Это тут же разлетелось в СМИ и стало предметом активного обсуждения. На это отреагировала экс-холостячка и актриса Ксения Мишина: "Такие поступки "Дизель Студио" наверняка из-за буквы Z в логотипе?"
После этого продюсер Алексей Бланар не сдержал своих эмоций и написал: "Знал, что Мишина – бл*дунка, но в качестве политической хвойды вижу ее впервые. Растет".
Конечно, это еще больше возмутило общественность. Потом Бланар удалил свой скандальный пост и извинился перед Ксенией.
ЛГБТ-скандал Ирины Федишин
В Турине в мае этого года прошел финал Евровидения. После этого разгорелся скандал с тем, что Украина поставила Польше 0 баллов. Из-за этого на судей от нашей страны накинулись с критикой, ведь Польша - страна, которая очень помогает Украине во время войны.
Хейт в свой адрес получила Ирина Федишин, которая вошла в состав жюри. Но о нулевом балле Польше быстро забыли после ее интервью, где та сказала:
"ЛГБТ-сообщество для меня – это большой грех, но я этих людей не осуждаю. Потому что это их жизнь и они сами ее разрушают".
За это ее осудили, сказав, что человек с подобными взглядами не может быть судьей международного конкурса.
Вот как Федишин оправдалась:
Языковой скандал с Олей Поляковой и Машей Ефросининой
Ещё до полномасштабного вторжения артистки запустили свой YouTube-проет "Взрослые девочки". Там в формате подкаста и интерактива обсуждали злободневные темы.
После 24 февраля они долгое время ничего не выпускали, но потом решили вернуться к поклонникам, чтобы поговорить о наболевшем.
Звезды заявили, что не будут переводить свое шоу на украинский язык, потому что на русском им легче выражать свои эмоции. Украинцев это возмутило. Хейтили Ефросинину и Полякову даже коллеги - советовали им закрыть свой проект, раз не могут говорить на государственном языке.
В результате Оля и Маша сейчас выпускают "Взрослые девочки" на украинском.
Злату Огневич обвинили в плагиате
В декабре артистка выпустила лирическую композицию "Як мені бути", в которой слушатели заметили мотивы хита "Lovely" Билли Айлиш.
Сама артистка заявила, что ничего не плагиатила. Но отметила, что действительно слушала много зарубежных композиций, которыми вдохновлялась при написании музыки.