Алексей Бланар признал свою ошибку.

Руководитель юмористического проекта "Дизель Студио" Алексей Бланар, который недавно назвал актрису Ксению Мишину "политической проституткой", признал свою ошибку и извинился перед ней.

Он отметил, что выразился обидно в адрес Мишиной и признал, что мужчина не должен себе такое позволять.

При этом он добавил, что не позволит очернять себя и "Дизель Студио", которая помогает Вооруженным силам Украины, территориальной обороне и простым украинцам.

Кроме того, Бланар сказал, что некорректно выразился в адрес Мишиной из-за эмоций, которые не смог сдержать. Хотя сам он не планировал выносить все это на всеобщее обсуждение.

"Держал все в себе, получил кучу проблем с сахаром и нервами и сейчас лечусь. Но у меня хватит сил, чтобы ответить кому-либо за слово "рашисты". Я не позволю поносить меня и нашу Студию, которая собственной ценой по мере сил помогает ВСУ, ТРО и простым украинцам, защищающим нашу Родину. Какая и словом, и делами каждый день доказывает – Украина больше всего! Мы – не рашисты, мы – украинцы, крепко стоящие на основе Свободной, Независимой и Справедливой Украины. В каждом номере и в каждой песне", - написал Бланар на своей странице в Facebook.

Напомним, недавно студия "Дизель Студио" попала в скандал, связанный с невыплатой зарплат. Реквизитор и контентмейкер студии Николай Федосенков рассказал, что такая проблема в компании действительно есть.

Его решила поддержать украинская актриса, которая в инста-сториз написала: "Такие поступки Дизель Студио через букву Z в логотипе?"

На такое высказывание Мишиной и ответил Бланар. Тогда он назвал ее "политической проституткой". Но и реакция Мишиной не заставила себя долго ждать.

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