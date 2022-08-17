Ранее знаменитости сказали, что на русском им проще выражать свои эмоции, поэтому на украинский в своем совместном шоу они пока что не планируют переходить.

Известный украинский телеведущий Александр Педан прокомментировал позицию своих коллег Маши Ефросининой и Оли Поляковой касательно русского языка. Ранее знаменитости в своей программе "Взрослые девочки" заявили, что им проще высказывать свои эмоции на русском, поэтому переводить шоу на государственный язык они не хотят.

В интервью "24 каналу" Педан подчеркнул, что такой позицией Ольга и Мария подыгрывают пропаганде РФ.

"Если тебе тяжело и болит, ты можешь поговорить с психологом, но не говорить об этом на всю Украину. Все разговоры от публичных лиц о том, что им тяжело переходить на украинский - это все игра на стороне российской пропаганды. Представьте ситуацию, когда говорят, что меня заставляют говорить на украинском языке. И завтра Соловьев берет эту всю штуку и у себя показывает на телевидении: "Известного украинского телеведущего или телеведущую угнетают в Украине за ее русский язык"! Все, это игра на их поле", - сказал Александр Педан.

Он привел в пример шоуменов Алексея Дурнева и Антона Птушкина, которые все же решились практиковать украинский язык в публичном пространстве, и у них неплохо получается.

Напомним, певец Арсен Мирзоян эмоционально призвал Ефросинину и Полякову закрыть свою передачу.

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