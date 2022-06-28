Если раньше бойфренд певицы регулярно появлялся в ее профиле, то сейчас о нем уже давно ничего не слышно.

Поклонники украинской певицы Алины Гросу подозревают, что она рассталась со своим возлюбленным Романом Полянским. Известный российский актер театра и кино после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины не высказал свою позицию касательно войны, хотя к нему многие обращались.

Сейчас фанаты довольно часто спрашивают под публикациями Алины в Instagram куда же пропал Роман и почему перестал появляться рядом с Гросу.

Есть предположения, что Полянский вернулся в Россию и сейчас отсиживается там. Однако украинская звезда никак не комментирует свою личную жизни.

Отметим, пара официально объявила о своих отношениях чуть меньше года назад. Познакомились Роман и Алина на съемочной площадке. Ради совместного будущего россиянин покинул семью и переехал из Москвы в Киев, оставив там свою дочь.

Напомним, шоумен Коля Серга жестко высмеял оккупантов и тех, кто верит пропаганде РФ.

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