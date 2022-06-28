Артист, который сейчас служит в ВСУ, записал видео в военной форме.

Украинский музыкант и телеведущий Коля Серга, который после полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ для защиты своей страны, прочел на видео авторский стих о россиянах. Ролик был опубликован на его странице в Instagram.

В его творчестве он не раз делал акцент на том, что россияне, которые поддерживают убийственную войну против Украины и слепо верят пропаганде Кремля, не умеют думать.

"Хорошо быть тупым

Можно жить в России,

Можно Путина любить,

Видеть в нем мессию.

Хорошо быть тупым

Можно втычить в телик

Душу медленно губить

В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,

Да и ту с ошибкой

В некролог себя вплетать

Свастикой рашистской.

Хорошо быть тупым,

Легче двигать в стаде,

И не думать о пути,

Ведь толкают сзади.

Хорошо быть рабом,

Не гнетет свобода,

Рвется ген, будто тромб,

На исходе рода.

Русский дух роет дно,

Едет в храм на танке,

Хорошо быть г*вном

В ж*пе, будто в мамке", - сказано в стихотворении.

"Вы же понимаете, что тупость - это не оправдание. Нет никакого оправдания потому, что делает Россия. И каждый согласный с ее действиями или бездейственный россиянин уже проклят. И это проклятие будет держаться столько, сколько достаточно для того, чтобы культурные и социальные алгоритмы России и ее пиявок были уничтожены", – высказал в описании к публикации Коля Серга.

Поклонники творчества артиста оценили его очень точный и меткий слог.

Напомним, недавно Коля Серга рассказал, после чего "похоронил" Регину Тодоренко.

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