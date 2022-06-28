Украинский музыкант и телеведущий Коля Серга, который после полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ для защиты своей страны, прочел на видео авторский стих о россиянах. Ролик был опубликован на его странице в Instagram.
В его творчестве он не раз делал акцент на том, что россияне, которые поддерживают убийственную войну против Украины и слепо верят пропаганде Кремля, не умеют думать.
"Хорошо быть тупым
Можно жить в России,
Можно Путина любить,
Видеть в нем мессию.
Хорошо быть тупым
Можно втычить в телик
Душу медленно губить
В бесполезном теле.
Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.
Хорошо быть тупым,
Легче двигать в стаде,
И не думать о пути,
Ведь толкают сзади.
Хорошо быть рабом,
Не гнетет свобода,
Рвется ген, будто тромб,
На исходе рода.
Русский дух роет дно,
Едет в храм на танке,
Хорошо быть г*вном
В ж*пе, будто в мамке", - сказано в стихотворении.
"Вы же понимаете, что тупость - это не оправдание. Нет никакого оправдания потому, что делает Россия. И каждый согласный с ее действиями или бездейственный россиянин уже проклят. И это проклятие будет держаться столько, сколько достаточно для того, чтобы культурные и социальные алгоритмы России и ее пиявок были уничтожены", – высказал в описании к публикации Коля Серга.
Поклонники творчества артиста оценили его очень точный и меткий слог.
Напомним, недавно Коля Серга рассказал, после чего "похоронил" Регину Тодоренко.