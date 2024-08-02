Артистка также сделала сюрприз любимому.

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась семейными кадрами в сети по случаю праздника. Сегодня, 2 августа, исполнительница отмечает свое 49-летие.

Приемные дочери исполнительницы 12-летняя Мишель и 4-летняя София, а также муж Валентин, подготовили сюрприз для артистки. В частности, девочки и мужчина подарили большой букет цветов Наталье и украсили террасу их дома праздничным декором.

В своем Instagram Могилевская опубликовала кадры с родными. Она вместе с дочками задувала свечи на торте и мило прыгала на кровати. На видео поклонники заметили лицо младшей сестренки, которое знаменитость тщательно скрывала ранее.

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В то же время певица решила сделать сюрприз и для любимого. Она посвятила Валентину песню, в которой рассказывает о чувствах к мужчине и выражает ему благодарность за ценные моменты вместе.

"Валик, мы тебе с девочками подготовили сюрприз. Хотим поблагодарить за твою заботу, доброе сердце и за самое прекрасное решение в жизни - стать мамой. У меня день рождения каждый день потому, что рядом ты... Я благодарна Богу за тебя, мой любимый, за наших детей и за то, что мы счастливы", - нежно сказала мужу Могилевская.

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала, как дочери готовили ей сюрприз ко дню рождения.

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