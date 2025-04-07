Евгения также отметила, что стоит делать тем, кто находится за пределами Украины.

Украинская актриса театра и кино Евгения Мякенькая, которая сыграла в сериалах "Опер по вызову", "Сердце матери" и во многих других киноработах, высказалась об известных мужчинах-беглецах.

Не секрет, что избранник Евгении - актер Александр Зарубей - с первых дней войны стал на защиту Украины. Женщина тяжело переживает разлуку с мужем и не понимает поведения тех, кто уехал за границу и публично хвастается этим.

"Меня это бесит. Выехал - сиди молча и не возвращайся в Украину. Не надо показывать, как ты ходишь по ресторанам, какие там громкие концерты, как классно в Майами и т.д.", - отметила актриса в интервью для издания Апостроф.

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Мякенькая добавила, что больше было бы пользы, если бы все, кто находится за пределами нашей страны, помогали донатами. Об этом она сказала так:

"Пусть хотя бы деньгами армии помогут. Задевает такое поведение как жену военного. Мне болит за детство наших детей, которое просто украли".

Напомним, ранее украинский актер Бойдан Буйлук обратился к коллегам, которые уехали во время войны.

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