Богдан также рассказал, почему сам никогда не хотел остаться за границей.

Украинский актер театра и кино Богдан Буйлук, который снимался в сериалах "Опер по вызову" и "Тень звезды", высказался о коллегах-беглецах.

По словам Богдана, он сам трижды пересекал границу, когда ездил на гастроли в первый год полномасштабного вторжения. Однако делал это с мотивацией собрать деньги для военных и не хотел надолго оставаться за пределами Украины.

"Мне все время хотелось вернуться. Я первый раз на три дня выехал, потом на неделю, но мы за эту неделю сыграли три спектакля, сыграли три концерта и собрали деньги в коробку - я на Харьков передал, на машину товарищу. То есть только потому, что была цель, потому что меня реально это немножко бесило... Я понимаю, что там люди, у которых все спокойно, но ты приезжаешь с войны просто в город, где всем классно, у всех желто-голубые флажки, но ты хочешь домой. Ведь там родные, а если не дай Бог что-то случится, а я здесь", - рассказал Богдан в интервью Алине Доротюк.

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Он также добавил, что старается не осуждать коллег, которые все же уехали и не вернулись. Однако обратился к ним с такой просьбой:

"Я сначала думал, что они выехали на какое-то время, но сейчас уже три года... Думаю, что жизнь одна и они сами решают, как ее жить, то есть со всеми возможными последствиями. Если вы уже выехали, то друзья, пожалуйста, ведите себя нормально! Не ставьте палки в колеса тем людям, кто здесь, не сотрудничайте с россиянами, не делайте глупости, не записывайте и не осуждайте Украину за то, что здесь такие все козлы и я уехал, потому что здесь власть плохая. Что вы хотите этим сказать? Думаете, что вы не получите по морде от военных, когда вернетесь сюда?".

Напомним, ранее известная украинская актриса Любава Грешнова высказалась о коллегах-россиянах.

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