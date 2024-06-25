'Далеко не в шоколаде': известная украинская актриса рассказала, кем работала в начале войны

Евгения Мякенькая призналась, что не боится любой работы.

Актриса Евгения Мякенькая, сыгравшая в таких сериалах как "Папик", Водоворот", "Долгая дорога к счастью" и других, призналась, что в начале большой войны, когда актерство было на паузе, нашла себе другую работу.

По словам знаменитости, она пошла работать в торговый центр SkyMall, где продавала колготки.

"Я действительно не боюсь никакой работы. Когда не было долгое время съемок, отправилась в торговый центр SkyMall продавать колготы. Не из-за денег – конкретных проблем с этим не было, просто уже не могла сидеть дома", - призналась Евгения в интервью "Обозревателю".

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Она добавила, что ей интересно было наблюдать за реакцией людей.

"Идут, разговаривают между собой, видят меня – умолкают. И молча смотрят. А потом прошли один раз, смотрю, возвращаются, внимательнее присматриваются. Подходят: "Извините, пожалуйста, вы так похожи на одну актрису". Говорю: "Это я. А что вы думали? Актеры – такие же люди. И сейчас, как все, далеко не в шоколаде"", - добавила актриса.

Мякенькая говорит, что на новом рабочем месте ей многое пришлось пережить, но ей все равно нравилось работать.

"С работой помогла подруга – мы соседи. Она – одна из руководителей этой сети. Я до этого очень хотела поработать бариста, но не брали, может, из-за возраста – хотели студентов, не знаю. А подруга говорит: "У нас на одном из торговых "островков" в ТРЦ сейчас нет человека". А я: "Пойду"" - отметила Мякенькая.

После того, как она устроилась в ТРЦ, ее позвали работать в театр. Поэтому сценарии она учила за прилавком.

Напомним, ранее Евгения Мякенькая назвала россиянку, с которой невыносимо было работать.

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