Они с мужем устроили гендер-пати.

Телеведущая Лилия Ребрик вместе с супругом, хореографом Андреем Диким ждет третьего ребенка. На днях пара устроила гендер-пати, во время которого выяснила, кто у них родится.

Так, супруги вместе с дочками - Дианой и Полиной - выпустили дым из специальных балонов. Дым розового цвета говорит о том, что в семье родится еще одна девочка, а синий указывает на мальчика.

В результате стало известно, что Ребрик и Дикий станут родителями третьей девочки. Имя, которое они выбрали для малышки, пара пока не озвучивает.

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"Мы ждем тебя", - подписала кадр Лилия.

Стоит отметить, что дочь Полина хотела еще одну сестричку, а Диана мечтала о братике. Сама Ребрик говорила, что ей все равно, кто родится, но ей хотелось бы почувствовать себя в роли мамы мальчика.

Напомним, о беременности Лилии Ребрик стало известно в октябре 2023 года. Она поделилась фотографиями с семейной фотосессии, где засветила беременный животик.

Позже она ответила на критику относительно того, что забеременела, чтобы ее муж "откосил" от службы в ВСУ. Телеведущая заявила, что они с Диким мечтали о третьем ребенке.

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