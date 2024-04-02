Он с первых дней пошел в ВСУ.

Украинский певец-воин YARMAK, настоящее имя которого Александр Ярмак, впервые рассказал о ликвидации оккупантов на фронте.

32-летний мужчина отметил, что до войны не мог навредить даже насекомому и никогда не представлял, что придется брать в руки оружие и убивать. Однако после 24 февраля 2022 года все изменилось.

"Я реально из дома у себя муравьев на листочке выносил... Но сейчас просто нам не оставили выбора, это реально орда тьмы. Мы их просто кромсаем дронами, отрываем им головы, руки, ноги, а они все ровно прут и ты думаешь: "Что ты тут забыл?" - рассказал певец в интервью Славе Демину.

А когда пришлось впервые уничтожать врагов, Александр понимал, что нет возможности отступать. Тот момент он до сих пор вспоминает так:

"Я переживал. Но уже на тот момент я настолько интегрировался в войну, настолько война интегрировалась в жизнь всех нас, столько горя принесли эти чудовища, что у меня вообще... Вот когда мы убили первых типов, мы просто поехали домой, поужинали и легли спать. Ужасы не снились".

Однако добавил, что после того, как он стал командиром важного подразделения на фронте и руководит дронами, за ликвидацией оккупантов он наблюдает через монитор.

"У нас примерно оно выглядит на эмоциональном уровне все как в компьютерной игре. У нас бегают какие-то солдатики и мы их уничтожаем. Ты не задумываешься там глубже, что это человек. Ты видишь что он корчится, что у него там оторвало руку или еще что-то, он уже умирает, но мне их вообще не жалко, вот просто вообще не жалко! И я этот мусор буду продолжать уничтожать потому, что это нелюди! Они несут смерть и разрушение этой планете, кто-то просто должен это остановить", - подчеркнул мужчина.

Напомним, недавно певец YARMAK откровенно рассказал об изменениях в отношениях с женой во время войны.

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