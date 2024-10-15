Воин отметил, что те, кто приходят в Силы обороны сознательно – умные, мотивированные, закаленные люди, и они долго готовились к этому решению.

Известный украинский рэпер-военнослужащий, ныне штаб-сержант командования Сил беспилотных систем Александр Ярмак (YARMAK) прокомментировал эффективность работы ТЦК на улицах. По его словам, он "не видит смысла и результата тех людей, которых заставляют", которые неосознанно пополняют боевые подразделения.

Как отметил Ярмак в эфире телемарафона, по его опыту, на рекрутинговые мероприятия приходят сотни людей, привлечение идет хорошими темпами. Уже не говоря о сравнении качества рекрутов, которых "гребут на улице и тех, кто приобщается к нам".

Он рассказал, что сейчас некоторым их комбатам дали задачу поехать доукомплектоваться, условно говоря, посмотреть на подобных "бусифицированных представителей". И они говорят, это "просто разные миры в плане качества рекрутов".

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Воин отметил, что те, кто приходят в Силы обороны сознательно – умные, мотивированные, закаленные люди, и они долго готовились к этому решению:

"Да, им страшно. Всем страшно, потому что это не прогулка, а война. Но, вопрос в том, насколько сознательно человек подходит к этому шагу. Ведь это же и его собственная ответственность, и наша ответственность".

Ярмак добавил, с помощью системы рекрутинга проявляется ответственность за привлечение человека для пополнения войска. Чтобы рекруты получили лучших командиров, обеспечение, обучение и могли максимально профессионально работать и приносить результат.

"Потому что система агрессии никогда не будет действовать – это мое субъективное мнение. Только в системе свободы, креатива можно делать действительно чрезвычайные результаты", – констатировал рэпер.

Что военные говорят о рейдах ТЦК в украинских городах

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев считает, что ситуация с принудительной мобилизацией является двусмысленной. По его словам, некоторые бригады были полностью сформированы благодаря закону о мобилизации, а на некоторых направлениях катастрофическая нехватка пехоты.

Он отметил, что людям надо взрослеть – все привыкли, что война где-то далеко. Однако, если не решить вопрос пополнением сил ВСУ, "враг скоро будет ближе к людям".

В свою очередь, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что именно так выглядит справедливая мобилизация – "когда не только из сел и маленьких городов забирают людей, но и из больших городов тоже, где люди спокойно ходят на концерты и в рестики".

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