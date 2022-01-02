Влюбленные обручились во время романтического отпуска.

55-летняя голливудская актриса Холли Бери вышла замуж за 51-летнего певца Ван Ханта. Церемония была закрытой.

Радостной новостью звезда поделилась в Instagram.

Влюбленные обручились во время романтического отпуска.

"Что ж, это официально!"- написала под фото актриса.

Читайте такжеНикогда не поздно: 5 знаменитостей, родившие первенцев после 40 летПохоже, пара решила отпраздновать без размаха. Для церемонии Холли выбрала нежное платье на бретельках и венок, а ее возлюбленный надел шорты и рубашку.

Фолловеры и коллеги приветствуют молодоженов в комментариях.

Пара официально сообщила о своих отношениях в 2020 году после волны слухов об их рома. Для актрисы это уже четвертый брак.

Как сообщал УНИАН, студия Lionsgate обнародовала тизер фильма-катастрофы "Падения Луны" с Холли Берри от режиссера "Дня независимости" и "послезавтра" Роланда Эммериха.

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