По сюжету неизвестная сила сбивает с орбиты Луну и естественный спутник начинает приближаться к Земле, грозя уничтожить ее.

Студия Lionsgate обнародовала тизер фильма-катастрофы "Падение Луны" от режиссера "Дня независимости" и "Послезавтра" Роланда Эммериха.

Главніе роли в фильме исполнили Холли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли.

По сюжету неизвестная сила сбивает с орбиты Луну и естественный спутник начинает приближаться к Земле, грозя уничтожить ее. За несколько недель до столкновения бывшая руководительница NASA и астронавт Джо Фаулер (Берри) заявляет, что нашла ключ к спасению человечества, однако ей никто не верит.

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На сторону Фаулер становятся ее коллега Брайан Харпер (Уилсон) и теоретик заговора Кей Си Хаусман (Брэдли). Вместе они отправляются в отчаянную спасательную миссию, чтобы узнать, что Луна совсем не такая, как мы о ней думали.

В американский прокат "Падение Луны" выходит 4 февраля 2022 года. Покажут ли фильм в Украине, пока неизвестно, передает 112ua.tv.

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Автор: Ирина Погорелая