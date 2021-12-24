Холли Берри поразила соблазнительным образом.

Американская актриса Холли Берри предстала в новой фотосессии в образе соблазнительной Клеопатры.

Она надела золотистое платье в пол с высоким разрезом на бедре и глубоким декольте. При этом под такое платье она решила не надевать нижнее белье. Дополнила она образ шлейфом в тон, ярким макияжем и различными украшениями.

Рядом с Холли на снимке позирует и другой актер Джей Би Смув, который известен по ролям в телесериалах "Умерь свой энтузиазм", "Долго и счастливо" и "Миллеры в разводе". Он предстал в зеленом костюме и золотых кроссовках. Дополнил актер образ трендовыми цепями и очками.

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Холли Берри - американская актриса, режиссёр. Лауреат премий "Оскар"(2002 — первая темнокожая актриса в истории кинематографа, получившая её за исполнение главной роли), "Золотой глобус" (2000) и "Эмми" (2000). В 2010 году в 14-й раз попала в список журнала People "Самые красивые знаменитости-2010".

Напомним, ранее Холли Берри резко раскритиковали за желание сняться в роли транс-мужчины.

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