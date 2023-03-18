Теперь актер - холостяк. Подробнее об этом рассказал его отец Остап.

36-летний актер Дмитрий Ступка теперь официально холостяк. Завершился его бракоразводный процесс с Полиной Логуновой. Об этом рассказал отец Дмитрия, актер Остап Ступка в интервью "Сніданку з 1+1":

"Я ему недавно переслал документы, постановление о разводе и поздравил его".

Остап Богданович рассказал, что Дмитрий общается и регулярно видится с дочерью Богданой. Например, на Новый год девочка прилетала к отцу с Лос-Анджелеса во Флориду.

Как оказалось, в США дети с 5 лет могут летать без родителей - за ними во время полета наблюдают стюардессы, которым отдельно за это доплачивают.

Сам Остап Ступка со своей внучкой общается только по телефону.

Личная жизнь Дмитрия Ступки

В январе прошлого года Дмитрий Ступка с супругой Полиной Логуновой и дочерью Богданой выехал в США. Вскоре стало известно, что Дмитрий и Полина решили развестись.

Причину на публику они афишировать не стали, но заявили, что выяснений отношений от них ожидать не стоит - они решили остаться друзьями ради воспитания ребенка.

В 2022 году Логунова сообщила, что уже состоит в новых отношениях. Ее избранником стал американец, с которым женщина познакомилась уже во время жизни в Лос-Анджелесе. Вместе Ступка и Логунова были с 2016 года.

Напомним, Остап Ступка рассказал, чем занимается во время войны в Украине.

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