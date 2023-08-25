Актер сейчас находится в США, там он живет уже более года.

Украинский актер Дмитрий Ступка впервые показал свою девушку. В 2022 году он развелся с женой - моделью Полиной Логуновой, а теперь прекратил скрывать от публики новую избранницу.

И если раньше Ступка лишь намекал на то, что его сердце уже занято, то сейчас он показал фото со своей девушкой. На фотографии счастливый Ступка позировал рядом с загадочной блондинкой.

Ею оказалась украинская певица Юлия Калабишка (Барабанова), у которой есть сын от предыдущих отношений. На фоне полномасштабной войны РФ против Украины она уехала в США.

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"Спасибо, что ты у меня есть", - написал Ступка.

В ответ на пост Калабишка написала актеру, что он "невероятный". Впрочем, подробностей своих отношений ни Ступка, ни его избранница, пока не раскрывают.

В комментариях фаны поздравили актера с тем, что он больше не холостяк. Комментаторы вспомнили, что Ступка тяжело переживал развод с женой, а потому сейчас они пишут:

"Счастья вам"

"Радуюсь за тебя"

"Такие красивые, класс"

"Юлечке передаю поздравления, вам - счастья"

"Красивая такая".

Дмитрий Ступка - что известно о личной жизни актера

Актер и модель Полина Логунова прожили в браке несколько лет, у них есть общая дочь Богдана. В начале 2022 года стало известно, что Ступка разводится с женой. Актер рассказывал, что много плакал и страдал.

Сама Логунова быстро нашла себе нового бойфренда. Модель начала отношения с американцем, который, как она отмечала, "умеет зарабатывать деньги". Официально Ступка и его экс-избранница расстались в 2023 году.

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