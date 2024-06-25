Наталья Татаринцева совсем скоро родит первенца.

Жена известного хореографа, звезды "Танцев со звездами" Евгения Кота - танцовщица Наталья Татаринцева - показала, как проходят ее беременные будни. Женщина рассекретила, сколько килограммов набрала за последние 9 месяцев.

Звездные супруги готовятся впервые стать родителями. Евгений и Наталья ожидают дочь. На последней неделе беременности танцовщица решила устроить фотосессию и поделилась фотографиями в своем Instagram. Татаринцева продемонстрировала свой заметно округлившийся животик.

По словам Натальи за всю беременность она набрала 14 килограммов. В подписи к фото звезда написала: "39-я неделя и щечки уже как лепешки. +14кг".

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Также жена Кота поделилась серией снимков, на одном из которых показала, как любимый заботится о ней. В частности, хореограф бережно прикладывает лед к ногам избранницы, чтобы уменьшить отеки и нагрузку на ее ноги.

На другом забавном снимке супруги позировали вместе. Женя с помощью пищевой пленки примотал к себе шарик, чтобы выглядеть беременным.

Также пара планирует совсем скоро перебраться в новый дом. Сейчас продолжается строительство. Будущие родители следят за всеми процессами и показали первые фото будущего поместья.

Напомним, ранее жена Жени Кота рассказала о предстоящих родах.

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