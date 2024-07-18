Сердце заслуженного артиста Украины перестало биться в возрасте 68 лет.

Украинский актер театра и кино Игорь Щербак отошел в вечность на 69-м году жизни. Причины смерти звезды пока неизвестны. Друзья и коллеги выразили свои искренние соболезнования и рассказали, каким светлым человеком был артист.

Печальную весть сообщила труппа "Молодого театра" на официальной странице в Facebook.

"Отошел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив "Молодого театра" выражает искренние соболезнования семье актера. Мы будем помнить Игоря хорошим другом и талантливым артистом, который всегда умел создать вокруг себя легкую атмосферу творчества. Покойся с миром, друг! Вечная память!", - говорится в заметке.

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Украинские зрители знают Игоря Щербака по ролям в сериалах "Нюхач-2", "Письмо надежды", "Центральная больница", "Скорая помощь" и "Возвращение Мухтара-4".

Также актер занимался дубляжем. Его голосом разговаривают персонажи в таких проектах, как "Чип и Дейл: бурундучки-спасатели", "Первый мститель", "Оз: Великий и могучий", "Одинокий рейнджер" и "Железный человек-3". Он работал в Киевском театре оперетты, а с 1981 года - в Киевском Молодом театре.

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