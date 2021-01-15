На снимке она позирует в свитшоте темно-розового цвета.

33-летняя американская пышнотелая модель Эшли Грэм поделилась с поклонниками новым селфи.

Читайте такжеТучная модель Эшли Грэм в одних трусиках засветила жуткие растяжкиНа снимке она позирует в свитшоте темно-розового цвета. Из украшений на шее модели массивная цепочка. Эшли предстала на фото без грамма макияжа, а волосы собрала на затылке.

"Не обманывайтесь: "Плохая компания развращает добрый характер", - подписала снимок модель.

Кто такая Эшли Грэм:

Модель родилась 30 октября 1987 года в столице штата Небраска

Она снималась для многих глянцевых журналов-Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine

В ходе Full Figured Fashion Week (Недели моды для полных дам) 2012 - она была названа моделью года

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Автор: Ирина Погорелая