Модель часто показывает несовершенства на своем теле.

Известная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала в Instagram видео.

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На кадрах она позирует абсолютно голой, сидя на полу. Свои интимные места она прикрывает руками и ногами. При этом одну ножку она выставила вперед, тем самым показав целлюлит.

Кроме того, на кадрах она позирует без макияжа. При этом шею Эшли украсила модными массивными цепями.

"Люби меня не каждый день, а больше всего! В любом случае... тело", - подписала ролик модель.

Кто такая Эшли Грэм:

Модель родилась 30 октября 1987 года в столице штата Небраска

Она снималась для многих глянцевых журналов-Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine

В ходе Full Figured Fashion Week (Недели моды для полных дам) 2012 - она была названа моделью года

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Автор: Диана Могилевич