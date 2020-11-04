Модель часто демонстрирует несовершенства на своем теле.

Известная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она сидит в ванне. Эшли решила сделать сэлфи, но подобрала такой ракурс, в котором видно ее небритую подмышку. Стоит отметить, что модель часто публикует снимки, на которых показывает другую сторону красоты. То есть, не совсем типичную для современных женщин.

Ломая стереотипы, она активно пропагандирует красоту полных женщин, призывает их гордиться своей фигурой с любыми параметрами, которые им подарила природа

Чем известна Эшли Грэм:

Она снималась для многих глянцевых журналов – Glamour, Elle UK, Vogue, Harper’s Bazaar, O Magazine, Latina

Наибольшую популярность девушка получила, рекламируя нижнее белье для полных девушек для марки одежды больших размеров Lane Bryant

Также она стала «лицом» шведского модного бренда H&M

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Автор: Диана Могилевич