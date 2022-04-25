Артист отреагировал на российские фейки.

Российский музыкант Андрей Макаревич, который поддерживает Украину в развязанной РФ войне, показал, как росСМИ придумывают фейки о нем.

Недавно музыкант высказался о платной медицине: "В самой сути платной медицины заложено что-то глубоко неверное. Приходишь к врачу, платишь деньги, и он за это находит у тебя новую болячку. Ты доплачиваешь, идёшь на анализы и они находят ещё одну. То есть: чем больше ты заплатил, тем тебе хуже. Во всех отношениях. Хотелось бы ровно наоборот: чем больше ты платишь, тем меньше поводов для беспокойства они обнаруживают. А если заплатил совсем много - они торжественно объявляют: вы совершенно здоровы", - написал Макаревич.

Российские СМИ сразу же начали писать о том, что Макаревич, который сейчас с женой и новорожденным ребенком живет в Израиле, пожаловался на их местную медицину. Поэтому артист решил отреагировать на эти фейки, чтобы на собственном примере показать, что такое российская пропаганда.

"Крайне забавно - после поста про платную медицину два десятка пылесосов синхронно написали - Макаревич недоволен израильской медициной! Вы где увидели слово "Израиль", орлы? А ещё на "мудачьё" обижаются", - отреагировал артист.

Напомним, ранее в России нашли способ отомстить Макаревичу за критику Путина.

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