В стране-агрессора начали запрещать концерты группы "Машина времени".

Российский музыкант Андрей Макаревич, который неоднократно осуждал путинский режим и поддерживал Украину в войне, сообщил о том, что в стране-агрессоре начали отменять концерты группы "Машина времени".

Впрочем, в России уже не первый раз отменяют концерты группы, лидером которой и является Макаревич.

"История отмен концертов "Машины времени" в родной стране - длинная. Вот краткое изложение. Первые запреты пошли в конце семидесятых - мы еще жили в СССР. Играли по студенческим общагам и домам культуры, были сами по себе, поэтому запретить нас, как и вообще поймать было не очень просто - мы нигде не состояли. В конце 1979 оказались в Росконцерте, и красивая жизнь длилась до 1982. "Рагу из синей птицы". На полгодика нас закрыли. Дальше всё было чудесно до 2014 - Крым, Донбасс. Годика на полтора нас записали в "друзья хунты". Прошло и это", - написал Макаревич.

Он добавил, что сегодня опять в родной стране отменяются концерты "Машины времени". А все из-за антивоенной позиции Макаревича.

"Я к тому, что когда сегодня опять отменяют концерты. Могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить - ничего нового. Давно живём. Будем жить дальше", - добавил артист.

Напомним, ранее Макаревич "поставил на место" Путина, мечтающего уничтожить Украину.

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