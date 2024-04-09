Оказывается, что Винник и Эль Кравчук знакомы достаточно давно.

Известный украинский певец El Кравчук рассказал о знакомстве с Олегом Винником и о том, что думает относительно своего коллеги-артиста.

По словам Кравчука, они с Винником познакомились еще до полномасштабного вторжения в Берлине. Тогда Кравчуку показалось, что из талантов у Винника есть только голос, а в остальном он - посредственность.

"Мы знакомы были в Берлине. Он очень классный вокалист. Но я еще в Берлине понял, что он только вокалист. А ему было все равно: кошечку петь, собачку, человека. Ему дают – он поет. Я бы так не смог. Я хочу свое амплуа найти, свою песню записать", – вспомнил Кравчук.

Он добавил, что сейчас не поддерживает связь с Винником, который в начале полномасштабного российского вторжения сбежал в Германию и исчез из информационного пространства.

Что известно о жизни Олега Винника

Олег Винник до большой войны был артистом номер 1 в Украине, однако после побега его захейтили. В свое оправдание он говорил, что борется с тяжелой болезнью, но диагноз так и не осмелился озвучить.

Поговаривали, что Винник страдает от алкоголизма, однако он это никак не комментирует.

Кроме того, периодически в сети появляется информация о том, что Винник помогает ВСУ. В одном из из интервью он сказал, что будет жалеть о том, что сейчас не держит в руках оружие.

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