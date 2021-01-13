Известная актриса Эмма Робертс опубликовала в Instagram фото, на котором позирует вместе с новорожденным сыном.
Читайте такжеОбнаженная популярная певица показала постельное фото
Известно, что актриса родила сына актеру Гаррету Хедлунду, с которым она состоит в отношениях почти два года. Малыш появился на свет в конце 2020 года.
На снимке, который обнародовала Робертс, она сидит на лавочке и держит на руках ребенка. Интересно, что мама, что малыш одеты в вещи оттенков одного цвета. Эмма подобрала себе оранжевое платье и босоножки, а малыша укутала в оранжевую пеленку.
"Спасибо, 2020, за то, что мы сделали кое-что правильное. Наш яркий свет Родос Роберт Хедлунд", - подписала снимок актриса.
Другие новости УНИАН:
- Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску - СМИ
- "Я так выгляжу с утра": Леся Никитюк в секси-белье показала пикантное фото
- Известная рэперша выкопала труп кота и сварила его (видео 18+)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram