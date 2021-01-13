Актриса также рассекретила его имя.

Известная актриса Эмма Робертс опубликовала в Instagram фото, на котором позирует вместе с новорожденным сыном.

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Известно, что актриса родила сына актеру Гаррету Хедлунду, с которым она состоит в отношениях почти два года. Малыш появился на свет в конце 2020 года.

На снимке, который обнародовала Робертс, она сидит на лавочке и держит на руках ребенка. Интересно, что мама, что малыш одеты в вещи оттенков одного цвета. Эмма подобрала себе оранжевое платье и босоножки, а малыша укутала в оранжевую пеленку.

"Спасибо, 2020, за то, что мы сделали кое-что правильное. Наш яркий свет Родос Роберт Хедлунд", - подписала снимок актриса.

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Автор: Диана Могилевич