Эмир Кустурица уже называет себя россиянином и говорит, что у Сербии и России якобы много общего.

Известный сербский режиссер, музыкант Эмир Кустурица, который попал в базу "Миротворец" за поддержку оккупации украинских территорий, планирует получить российский паспорт. Фанат путинского режима еще с 2014 года поддерживал аннексию Крыма, а уже через восемь лет стал главным режиссером Центрального академического театра Российской армии.

Во время очередного интервью пропагандистским СМИ серб заявил, что он уже россиянин, а также добавил, что у сербского и русского народа якобы много общего.

Поэтому в ближайшее время режиссер, поддерживающий войну, хочет стать гражданином страны-агрессора. По его словам, паспорт РФ ему нужен для того, чтобы снимать новые ленты в России.

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"Российское (гражданство получать - УНИАН) буду, да", - сказал Кустурица.

К слову, Эмир работал над пропагандистским фильмом "Люди Христа. Наше время". В нем изображено, как в Украине якобы притесняют Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата. К фильму с искаженным изображением событий были привлечены пропагандисты РПЦ Андрей Ткачев, актер Михаил Пореченков и киевский поп УПЦ МП Николай Могильный.

Что известно о Кустурице

Среди его самых известных картин - "Андеграунд" (1995), который получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале, а также "Время цыган" (1988), который также получил признание на международных фестивалях. Кроме кинематографа, Кустурица также является музыкантом и лидером рок-группы "The No Smoking Orchestra".

Напомним, ранее голливудский актер-путинист Стивен Сигал заявил, что готов воевать за РФ и умереть за Путина. Он выдал, что будет до последнего на стороне своего президента, говоря о российском диктаторе.

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